Após reforma, Jacques da Luz será entregue nesta sexta e estreia duelo do Estadual no domingo

Estádio de Campo Grande receberá Operário e Pantanal na abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense que acontece neste domingo

14 janeiro 2026 - 16h40Taynara Menezes
Jacques da Luz vai receber jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense do Pantanal e do Operário em duelos contra equipes do interiorJacques da Luz vai receber jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense do Pantanal e do Operário em duelos contra equipes do interior   (Foto: Igor Foca)

O Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, será entregue totalmente reformado nesta sexta-feira (16) e estará pronto para a estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense no domingo (18), com o confronto entre Operário e Pantanal. O estádio será a “casa” das equipes da capital durante a competição, recebendo também clubes do interior.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, cerca de 80% da obra já foi concluída, incluindo reforma dos vestiários, cabine de imprensa com ar-condicionado, bancos de reservas substituídos e melhorias no gramado, que passará por tratamento final. 

"A dedicação nesse momento com o Jacques da Luz é pelo fato de o estádio municipal ser o único palco que temos em Campo Grande. Todos os clubes do interior passarão por aqui, tanto enfrentando o Operário quanto o Pantanal”. Ele ainda detalhou as melhorias. “O gramado passou por uma reformulação e receberá tratamentos finais antes da estreia. Há um projeto para instalar um sistema de irrigação profissional após a Série A. Já os trabalhos na iluminação serão finalizados em parceria com Sisep e Funesp”.

Dirigentes de Operário e Pantanal elogiaram as obras, destacando a qualidade do gramado, a acessibilidade e a infraestrutura do estádio. A abertura do estadual foi antecipada a pedido das equipes, que também disputarão a Copa do Brasil neste semestre.

A abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece neste domingo, 18 de janeiro, às 15h, com o duelo entre Operário e Pantanal. A partida, válida pela sétima rodada, foi antecipada a pedido das equipes, que também disputarão a Copa do Brasil neste semestre.

