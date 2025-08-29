Após seis anos, autódromo de Campo Grande recebe etapa da Stock Car em outubro

O Autódromo Internacional de Campo Grande será palco da 9º etapa da Stock Car no dia 26 de outubro, substituindo a prova originalmente prevista para Goiânia, onde a pista está passando por obras.

Ao JD1, o diretor de kart da Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), Fábio Bianchi, contou que Campo Grande sempre foi considerada uma das melhores pistas do Brasil, mas, nos últimos anos, apresentava algumas deficiências técnicas e de segurança que impediam a homologação para competições da Stock Car.

“A pista estava meio fora de alguns padrões para poder ser homologada para Stock e Stock Vicarro, mas como este ano a Federação trouxe a Copa Truck, Copa HB20 e a própria NASCAR, que são carros praticamente compatíveis também com a Stock Car, a vistoria foi realizada e aprovamos novamente”, explicou.

O dirigente destacou que a escolha do autódromo sul-mato-grossense para sediar a etapa foi resultado de um trabalho conjunto entre a Federação e a Stock Car, aproveitando também o aniversário de 40 anos da Federação, que será comemorado com a prova.

“Vamos preparar uma festa bem bonita, e estamos planejando também um evento de desfile dos carros na Avenida Afonso Pena, junto à Prefeitura e ao Governo, para celebrar a ocasião”, acrescentou Bianchi.

A realização da etapa em Campo Grande marca o retorno da cidade ao calendário da Stock Car após seis anos sem receber provas.

