Após vexame, CBF reabre conversas por Ancelotti e avalia futuro de Dorival

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retomou contatos para ter Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, nesta terça-feira (25).

Atualmente treinador do Real Madrid, o italiano é o favorito do presidente Ednaldo Rodrigues para assumir a equipe nacional, e as conversas nos bastidores indicam um cenário mais favorável do que em tentativas anteriores.

Paralelamente, a direção da CBF avalia os próximos passos em relação à atual comissão técnica liderada por Dorival Júnior. A insatisfação com o trabalho do treinador já existia antes da derrota para Argentina.

No entanto, a definição sobre uma eventual troca de comando pode se estender até meados de 2025.

Fontes ligadas ao treinador italiano afirmam que qualquer avanço nas negociações dependerá da espera até o fim do Mundial de Clubes, torneio que o Real Madrid disputará entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos.

Ainda que Ancelotti tenha contrato com o clube espanhol até 2026, há sinais de que a sua passagem por Madri pode se encerrar após essa competição.

Enquanto isso, a Seleção Brasileira tem compromissos importantes em junho, enfrentando o Equador (fora de casa) e o Paraguai (como mandante) pelas Eliminatórias.

Enquanto isso, a CBF debate internamente se mantém Dorival no comando até lá ou se aposta novamente em um treinador interino enquanto negocia com Ancelotti.

