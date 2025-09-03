Aquidauana sedia 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS

A cidade de Aquidauana será palco da segunda etapa regional dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS) entre os dias 5 e 7 de setembro.

A abertura oficial está marcada para a próxima sexta-feira (5), às 18h, no Ginásio Poliesportivo José Campelo.

A etapa reunirá cerca de 324 atletas, representando os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá e Jardim, que disputarão nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Novo formato amplia participação

Em 2025, os JAMS ganharam um novo formato, com a realização de seis fases regionais antes da etapa final. A mudança, promovida pelo Governo do Estado por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), amplia o calendário e possibilita maior participação de equipes da categoria adulta.

Antes, o torneio acontecia em fase única, com número restrito de vagas. Agora, cada regional classifica seus campeões para a fase decisiva, tornando a competição mais democrática.

Etapas e classificados

A fase final dos JAMS 2025 contará com os campeões regionais, além da cidade-sede e de uma equipe representante de Campo Grande.

As próximas etapas acontecerão em Paranaíba, Maracaju, Coxim e Naviraí. No total, 43 municípios participam das disputas neste ano.

A primeira regional foi realizada em Ponta Porã, entre os dias 15 e 17 de agosto. Confira os classificados:

Basquetebol feminino: Ponta Porã

Basquetebol masculino: Ponta Porã

Handebol feminino: Ponta Porã

Handebol masculino: Ponta Porã

Futsal feminino: Antônio João

Futsal masculino: Aral Moreira

Voleibol feminino: Ponta Porã

Voleibol masculino: Aral Moreira

