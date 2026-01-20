Arbitragem é definida para primeira rodada completa do Campeonato Sul-Mato-Grossense

A primeira rodada completa do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, que acontece no próximo sábado (24), já teve a arbitragem definida pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) para os cinco jogos envolvendo todos os dez clubes da Série A.

A programação da rodada é a seguinte:

16h – Estádio Mário Pinto (Noroeste): CR Aquidauana x Costa Rica EC

Árbitro: Guilherme Augusto Hickmann; assistentes: Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão; quarto árbitro: Willian Arakaki Antunes

16h – Estádio Jacques da Luz: Pantanal x EC Águia Negra

Árbitro: Paulo Henrique Salmázio; assistentes: Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros; quarto árbitro: Fábio Silva de Oliveira

17h – Estádio Arthur Marinho: Corumbaense FC x Operário FC

Árbitro: Marcos Mateus Pereira; assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa; quarto árbitro: Josué Aires Graúna

18h – Estádio Pereirão: AA Bataguassu x CE Naviraiense

Árbitro: Paulo Henrique Vollkopf; assistentes: Elita Maria e Wescley da Silva Marques; quarto árbitro: Carlos Henrique Linhares Martins

18h – Estádio Saraivão: Ivinhema FC x Dourados AC

Árbitro: Raphael de Souza Cosmo; assistentes: Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos; quarto árbitro: Maicon Alex Ristof

A rodada completa segue à espera de todos os clubes em campo, após a abertura antecipada com a vitória do Operário FC sobre o FC Pantanal por 3 a 0, no domingo (18).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também