Arbitragem sul-mato-grossense passa por treinamento anual

A FFMS reúne árbitros e assistentes selecionados para a temporada em atividades conduzidas por instrutores da CBF

16 janeiro 2026 - 08h24Sarah Chaves
Augusto Ortega Diretor da Comissão de Arbitragem da FFMS Augusto Ortega Diretor da Comissão de Arbitragem da FFMS   (Ascom FFMS)

A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realiza, entre os dias 15 e 18 de janeiro, o 1º Treinamento Integrado Anual voltado a árbitros e assistentes do quadro da entidade. A capacitação reúne profissionais selecionados para atuar nas competições da temporada 2026.

As atividades serão conduzidas por instrutores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da própria FFMS. Os testes físicos ocorrem no Parque Ayrton Senna, enquanto os treinamentos práticos serão realizados nas dependências do Clube Esportivo Nova Esperança (Cene).

De acordo com o diretor da Comissão de Arbitragem, Augusto Ortega, a etapa faz parte de um processo seletivo iniciado em dezembro. No dia 13 daquele mês, 90 árbitros participaram dos testes físicos, dos quais 50 foram aprovados para integrar o treinamento desta semana e compor as escalas da temporada.

Durante a programação, os participantes recebem instruções sobre situações recorrentes de jogo, como disputas e entradas, faltas táticas, leitura e posicionamento, análise de campo, além de orientações sobre manipulação de resultados e preenchimento correto das súmulas.

A FFMS também anunciou avanços no quadro nacional de arbitragem. A entidade conquistou três novas vagas junto à CBF, com a inclusão de um árbitro masculino, uma árbitra feminina e uma assistente feminina. Segundo Ortega, o reconhecimento reflete a confiança da CBF na gestão do presidente Estevão Petrallás e no projeto de fortalecimento da arbitragem estadual. O objetivo, conforme destacou, é elevar o nível técnico das decisões e reduzir erros dentro de campo.

