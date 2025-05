Arsenal e Barcelona decidem título da Champions Feminina neste sábado; saiba onde assistir

A grande final da UEFA Champions League Feminina 2024/25 será disputada neste sábado (24), às 12h30 (horário de Mato Grosso do Sul), entre Barcelona e Arsenal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT e streaming Max.

O duelo coloca frente a frente duas gigantes do futebol europeu feminino, com objetivos distintos, mas a mesma ambição: conquistar o título mais importante do continente.

O Barcelona chega como favorito, embalado por uma temporada praticamente perfeita. As catalãs, lideradas por Aitana Bonmatí, conquistaram a La Liga e a Copa da Rainha, e agora buscam o tricampeonato consecutivo da Champions League.

Esta será a quinta final seguida disputada pela equipe, que venceu três das últimas quatro edições.

Do outro lado, o Arsenal tenta quebrar a hegemonia das culés e conquistar o título europeu. As Gunners encerraram a temporada com o vice-campeonato da Premier League Feminina, atrás do Chelsea, e foram eliminadas nas quartas de final da Copa da Inglaterra, em derrota para o Liverpool.

Ainda assim, apresentam uma boa campanha na temporada, com 41 jogos disputados, somando 28 vitórias, três empates e 10 derrotas.

A arbitragem da final ficará a cargo da croata Ivana Martinčić, com Tiago Bruno Lopes Martins no comando do VAR.

