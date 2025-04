Arsenal e PSG iniciam disputa por vaga na final da Champions League

Arsenal e Paris Saint-Germain iniciam, nesta terça-feira (29), a disputa por uma das vagas na grande final da Liga dos Campeões da Europa.

O primeiro duelo acontece no Emirates Stadium, em Londres, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul). A partida de volta está marcada para 7 de maio, no Parque dos Príncipes.

Tanto Arsenal, quanto PSG, buscam a sua segunda final e a chance de conquistar o título pela primeira vez, já que nas únicas vezes que estiveram na última etapa, foram derrotados.

No outro lado da chave, está Barcelona e Inter de Milão, que duelam nesta quarta-feira (30).

Na TV aberta, o SBT transmite o confronto entre Arsenal e PSG. Também é possível acompanhar o duelo na TV fechada pela TNT Sports e no streaming pelo Max.

