Arsenal vence nos penaltis e fatura a Supercopa da Inglaterra

Arsenal vence nos penaltis e conquista a Supercopa da Inglaterra. Em disputa com o Liverpool, a equipe de Londres venceu nas penalidades máximas (5 x 4). No tempo normal, a competição terminou empatada em 1 a 1. A partida foi realizada neste sábado (29), no Estádio de Wembley, sem a presença de torcedores por conta dos riscos de contaminação do novo coronavírus.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o francês Aubameyang abriu o placar e na comemoração do gol homenageou o ator Chadwick Boseman, que morreu vítima de câncer e interpretou nos cinemas o rei Wakanda no filme Pantera Negra. O gol dos Reds aconteceu na segunda etapa, aos 27 minutos, com o japonês Minamino. Com o empate na etapa regulamentar, as equipes foram para os pênaltis, em que a equipe do treinador Mikel Arteta mostrou pontaria mais precisa.

