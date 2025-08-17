Arthur acerta retorno ao Grêmio após sete anos

O Grêmio confirmou o retorno do volante Arthur, revelado nas categorias de base do clube e campeão da Libertadores em 2017.

O meio-campista de 29 anos já tem um acordo apalavrado com o Tricolor e deve desembarcar em Porto Alegre na próxima quarta-feira para formalizar a assinatura do contrato de um ano e meio.

Atualmente na Itália, Arthur está em processo de rescisão com a Juventus, com quem tem vínculo até o final de 2026.

A expectativa é que a saída seja oficializada até terça-feira (19). Há, inclusive, a possibilidade de dirigentes gremistas viajarem à Europa para finalizar a negociação.

A informação do acerto foi publicada inicialmente pelo canal Caju Tricolor e confirmada pelo portal ge.

O jogador, que disputou a última temporada pelo Girona, da Espanha, demonstrou entusiasmo com o retorno ao clube gaúcho. “Meu time do coração”, declarou Arthur em referência ao Grêmio.

Após ser vendido ao Barcelona por 33 milhões de euros em 2018, Arthur teve passagens por Juventus, Liverpool, Fiorentina2 e Girona.

No primeiro semestre de 2025, disputou 15 partidas pelo clube espanhol, com sua última atuação em 25 de maio, contra o Atlético de Madrid.

Além do retorno de Arthur, o Grêmio também acertou a contratação do volante peruano Erick Noriega, ex-Alianza Lima, por cerca de US$ 2 milhões por 80% dos direitos econômicos. O jogador já se despediu do clube peruano.

Na sexta-feira (15), o clube também anunciou o lateral-direito Marcos Rocha como reforço para a sequência da temporada.

