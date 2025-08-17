Menu
Menu Busca domingo, 17 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Arthur acerta retorno ao Grêmio após sete anos

Volante rescindirá contrato com a Juventus e assinará vínculo de um ano e meio com o Tricolor

17 agosto 2025 - 15h49Carla Andréa

O Grêmio confirmou o retorno do volante Arthur, revelado nas categorias de base do clube e campeão da Libertadores em 2017.

O meio-campista de 29 anos já tem um acordo apalavrado com o Tricolor e deve desembarcar em Porto Alegre na próxima quarta-feira para formalizar a assinatura do contrato de um ano e meio.

Atualmente na Itália, Arthur está em processo de rescisão com a Juventus, com quem tem vínculo até o final de 2026.

A expectativa é que a saída seja oficializada até terça-feira (19). Há, inclusive, a possibilidade de dirigentes gremistas viajarem à Europa para finalizar a negociação.

A informação do acerto foi publicada inicialmente pelo canal Caju Tricolor e confirmada pelo portal ge.

O jogador, que disputou a última temporada pelo Girona, da Espanha, demonstrou entusiasmo com o retorno ao clube gaúcho. “Meu time do coração”, declarou Arthur em referência ao Grêmio.

Após ser vendido ao Barcelona por 33 milhões de euros em 2018, Arthur teve passagens por Juventus, Liverpool, Fiorentina2 e Girona.

No primeiro semestre de 2025, disputou 15 partidas pelo clube espanhol, com sua última atuação em 25 de maio, contra o Atlético de Madrid.

Além do retorno de Arthur, o Grêmio também acertou a contratação do volante peruano Erick Noriega, ex-Alianza Lima, por cerca de US$ 2 milhões por 80% dos direitos econômicos. O jogador já se despediu do clube peruano.

Na sexta-feira (15), o clube também anunciou o lateral-direito Marcos Rocha como reforço para a sequência da temporada.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

César Ramos vence a principal corrida da quinta etapa da Stock Car 2025
Esportes
César Ramos vence a principal corrida da quinta etapa da Stock Car 2025
Atlético-MG recebe o Grêmio em confronto decisivo pelo Brasileirão; saiba onde assistir
Esportes
Atlético-MG recebe o Grêmio em confronto decisivo pelo Brasileirão; saiba onde assistir
Brasil está fazendo bonito na competição
Esportes
Brasil chega a 6 ouros em Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico
Corinthians tenta encerrar jejum de vitórias em casa no Brasileirão contra o Bahia
Esportes
Corinthians tenta encerrar jejum de vitórias em casa no Brasileirão contra o Bahia
CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025
Esportes
CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025
Barcelona estreia neste sábado em busca do bicampeonato de LaLiga; saiba onde assistir
Esportes
Barcelona estreia neste sábado em busca do bicampeonato de LaLiga; saiba onde assistir
Neymar comemora o gol que marcou para o Santos sobre o Flamengo
Esportes
Neymar aparece em pré-lista de Ancelotti e pode voltar à Seleção
Naviraiense e Grêmio Santo Antônio disputam título do Estadual Sub-20 de MS
Esportes
Naviraiense e Grêmio Santo Antônio disputam título do Estadual Sub-20 de MS
Neymar e Philippe Coutinho se enfrentam pela primeira vez no Brasil
Esportes
Neymar e Philippe Coutinho se enfrentam pela primeira vez no Brasil
Final da 22ª Copa Sabadão reúne veteranos do futebol amador neste sábado
Esportes
Final da 22ª Copa Sabadão reúne veteranos do futebol amador neste sábado

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado