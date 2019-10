Assembleia organiza primeira corrida neste domingo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza no domingo (27) a primeira corrida organizada pela Casa de Leis. São 1.200 inscritos para a prova que faz parte das comemorações dos 40 anos do Parlamento Sul-mato-grossense. A concentração dos participantes será feita a partir das 6h, no estacionamento de visitantes da ALEMS, de onde será dada a largada às 7h.

Os inscritos serão organizados em categorias: Servidores (masculino e feminino); Por Faixa Etária (masculino e feminino); e Geral (masculino e feminino). O percurso da corrida tem oito quilômetros e os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalha e troféu. Para aqueles que preferem a caminhada, haverá um percurso de quatro quilômetros. Todos os participantes receberão medalha de participação.

São 8 km de percurso de corrida e 4 km para os inscritos na caminhada

“A corrida faz parte das comemorações dos 40 anos da nossa Casa de Leis e será realizada por proposição do segundo secretário, deputado Herculano Borges. Nosso objetivo com a realização deste evento é conscientizar as pessoas sobre a importância da prática de atividades físicas para a saúde. Essa é a primeira edição, mas queremos realizar todos os anos a partir de agora, sempre dando ênfase em uma campanha de conscientização”, destaca o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Todos os inscritos receberão um kit com camiseta, número de peito e chip de cronometragem. O kit será entregue mediante apresentação de documento com foto e doação de dois quilos de alimento não perecível.

