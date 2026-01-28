Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Esportes

Assistente de MS é selecionado para integrar quadro profissional de arbitragem da CBF

Entidade anunciou modelo de profissionalização da categoria no país

28 janeiro 2026 - 09h23Luiz Vinicius     atualizado em 28/01/2026 às 10h01
Eduardo Cruz é um destaques da arbitragem sul-mato-grossenseEduardo Cruz é um destaques da arbitragem sul-mato-grossense   (Rodrigo Moreira)

O assistente Eduardo Cruz, de Mato Grosso do Sul, foi um dos selecionados para integrar o seleto grupo de profissionais contratados da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que vai intensificar a profissionalização da categoria no país.

A entidade anunciou o modelo do projeto nesta terça-feira, dia 27, e poucas horas depois, a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) confirmou a participação do bandeirinha.

Ao todo, são 72 profissionais contratados, sendo 20 árbitros centrais (11 deles do quadro da FIFA, a Federação Internacional de Futebol), 40 assistentes (sendo 20 da Fifa), e outros 12 (também credenciados na Fifa) para atuarem como árbitros de vídeo (VAR).

Os árbitros serão remunerados, com salários mensais, taxas variáveis e bônus por performance, e deverão se dedicar prioritariamente à atividade, sem a obrigação de exclusividade. Eles contarão também com apoio técnico, psicológico e preparação física.

Até então, apesar de atuarem como profissionais de elite no esporte, os árbitros de futebol brasileiros não tinham vínculo formal com a CBF e recebiam por partida trabalhada, um ofício do tipo freelancer.

Além da remuneração específica, segundo a CBF, os 72 árbitros vão ser avaliados sistematicamente por observadores e uma comissão técnica contratada pela CBF. Eles receberão notas por uma composição de variáveis, como controle de jogo, aplicação das regras, desempenho físico e clareza na comunicação. Também integrarão um ranking que será atualizado a cada rodada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Árbitros serão profissionalizados pela CBF
Esportes
CBF anuncia programa de profissionalização de árbitros de futebol
Campeonato acontece em abril na capital
Esportes
Campo Grande será palco de Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa em abril
Equipes lutam pelo título da Copa do Brasil
Esportes
Times de MS conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil
Vitor Gabriel é bicampeão brasileiro sub-8
Esportes
Top 2 do mundo, garoto de 7 anos desafia 15 enxadristas em Campo Grande
A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas
Educação
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital
O caso aconteceu na noite de ontem
Esportes
Torcedor é morto por veículo da PM no estádio do Corinthians
Maxi Cuberas comanda o Fluminense e Filipe Luís técnico do Flamengo
Esportes
Fluminense e Flamengo fazem clássico neste domingo no Maracanã
Público acompanhou o primeiro jogo do campeonato, no último domingo, em Campo Grande
Esportes
Dez times entram em campo pela primeira rodada do Estadual neste sábado em MS
Estádio Laertão, em Costa Rica Foto: Divulgação/Prefeitura de Costa Rica
Interior
MPMS abre procedimento para fiscalizar segurança de torcedores no Estádio Laertão
Yeltsin Jacques, bicampeão paralímpico
Esportes
Yeltsin Jacques entra para o Guinness 2026 com recorde mundial

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati