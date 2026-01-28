Assistente de MS é selecionado para integrar quadro profissional de arbitragem da CBF

Saiba Mais Esportes CBF anuncia programa de profissionalização de árbitros de futebol

O assistente Eduardo Cruz, de Mato Grosso do Sul, foi um dos selecionados para integrar o seleto grupo de profissionais contratados da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que vai intensificar a profissionalização da categoria no país.

A entidade anunciou o modelo do projeto nesta terça-feira, dia 27, e poucas horas depois, a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) confirmou a participação do bandeirinha.

Ao todo, são 72 profissionais contratados, sendo 20 árbitros centrais (11 deles do quadro da FIFA, a Federação Internacional de Futebol), 40 assistentes (sendo 20 da Fifa), e outros 12 (também credenciados na Fifa) para atuarem como árbitros de vídeo (VAR).

Os árbitros serão remunerados, com salários mensais, taxas variáveis e bônus por performance, e deverão se dedicar prioritariamente à atividade, sem a obrigação de exclusividade. Eles contarão também com apoio técnico, psicológico e preparação física.

Até então, apesar de atuarem como profissionais de elite no esporte, os árbitros de futebol brasileiros não tinham vínculo formal com a CBF e recebiam por partida trabalhada, um ofício do tipo freelancer.

Além da remuneração específica, segundo a CBF, os 72 árbitros vão ser avaliados sistematicamente por observadores e uma comissão técnica contratada pela CBF. Eles receberão notas por uma composição de variáveis, como controle de jogo, aplicação das regras, desempenho físico e clareza na comunicação. Também integrarão um ranking que será atualizado a cada rodada.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes CBF anuncia programa de profissionalização de árbitros de futebol

Deixe seu Comentário

Leia Também