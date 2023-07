Atacante do Flamengo é leva soco e presta queixa contra preparador físico

O atacante do Flamengo Pedro Guilherme, de 26 anos, foi agredido com um soco no rosto, na noite deste sábado (29), em Belo Horizonte, após a vitória do rubro-negro sobre o Atlético-MG.

O suspeito da agressão é o preparador físico do clube Pablo Fernández, de 54 anos, e a confusão aconteceu no vestiário do Arena Independência, no bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte, onde o time carioca venceu por 2 a 1 pelo Brasileirão.

O jogador prestou queixa sobre o caso, na madrugada deste domingo (30), na Central Estadual do Plantão Digital, da Polícia Civil, e depois levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer exame.

Fernández também foi ouvido e liberado, mas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi feito e ele assumiu o compromisso de comparecer à audiência perante o Juizado Especial Criminal.

Leia a nota da Polícia Civil sobre o assunto na íntegra:

"Sobre a ocorrência de lesão corporal registrada nesta madrugada (30/7), em um estádio de futebol, na capital, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que os envolvidos foram encaminhados e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital.

A vítima, de 26 anos, foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal André Roquete (IMLAR) para realizar o exame de corpo de delito, onde foram constatadas lesões leves no rosto e na boca.

Após os procedimentos de polícia judiciária, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em que o envolvido, de 54 anos, assumiu o compromisso de comparecer à audiência no Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis, conforme previsão legal, foi liberado."



