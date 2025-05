Até quando? Jogador do América-MG é preso por injúria racial contra atleta na Série B

O meia Miguelito, do América-MG, foi preso em flagrante no final da noite deste domingo (4), após proferir injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR, durante a partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A situação ocorreu ainda no primeiro tempo do confronto, próximo aos 30 minutos, após uma disputa de bola entre os dois atletas.

Allano teria ouvido a frase "preto do c..." de Miguelito. O volante e capitão do time paranaense também teria ouvido a ofensa e confirmou a situação. Diante do ocorrido, o jogo permaneceu paralisado por 15 minutos.

Após a partida, os três jogadores foram conduzidos para a delegacia de Ponta Grossa, no Paraná, e ao ouvir o relato de cada envolvido, a Polícia Civil decretou a prisão do meia boliviano, do América-MG. Ele ficará preso até passar por audiência de custódia.

O inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias sendo que a pena máxima prevista para o crime de injúria racial é de 5 anos de reclusão.

