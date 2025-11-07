Atleta da Capital representará MS na 10ª Copa das Federações de Beach Tennis em Fortaleza

A jovem promessa do beach tennis sul-mato-grossense, Marina Canale, embarca para Fortaleza (CE) no dia 16 de novembro para representar o Mato Grosso do Sul na 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis. Considerado um dos maiores eventos da modalidade no Brasil, a competição reunirá mais de 2.300 atletas de todo o país e acontecerá de 17 a 22 de novembro, na Praia de Iracema.

Com apenas 14 anos, Marina já é um dos principais nomes da nova geração de atletas do estado e, após duas edições competindo na categoria Sub-14, agora fará sua estreia na categoria Sub-16. No ano passado, a atleta alcançou as quartas de final da competição na categoria Sub-14, conquistando um dos melhores resultados da história do beach tennis de MS.

Acompanhada pela delegação da Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul (FTMS), composta por 84 atletas e 7 capitães, Marina contará com o apoio de familiares e amigos que prometem fazer uma torcida vibrante. A participação da atleta é um reflexo do crescimento e desenvolvimento do beach tennis no estado, que, nos últimos anos, tem revelado talentos promissores como Marina.

Além de sua destacada trajetória nas categorias de base, Marina também vem acumulando títulos no circuito nacional, como o vice-campeonato na Etapa de Londrina/PR e o hexacampeonato estadual nas categorias Sub-14 e Sub-16. Na categoria adulta, ela já soma títulos na Mista A e Feminina A, comprovando sua maturidade e competitividade, apesar da pouca idade.

Com o apoio da família e do patrocínio da Ama Sports, Marina se prepara para dar novos passos em sua carreira, com planos de se mudar para Vinhedo (SP) em 2026, para investir em um treinamento de alto rendimento. Seu objetivo é aprimorar sua técnica e física para dar sequência à sua trajetória no circuito juvenil nacional e, futuramente, disputar torneios profissionais do circuito mundial ITF.

A Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul (FTMS) reforça o compromisso com o desenvolvimento do beach tennis no estado e com a formação de novos talentos, como Marina, que continua a levar o nome de MS cada vez mais alto no cenário nacional.

A cobertura completa da participação da delegação de MS na Copa das Federações será realizada pelo canal On Beach_Bt, parceiro oficial de comunicação da FTMS.

