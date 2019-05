Atleta da capital vence etapa de Campeonato Brasileiro de Karatê

O carateca Enzo Gabriel Vidotti Bassi, de apenas 11 anos, venceu a etapa pernambucana e classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê. A competição reuniu atletas de 19 estados.



O atleta mirim foi medalha de ouro na modalidade kata, categoria sub 14, faixa roxa a preta. Com a conquista do ouro, sagrou-se tricampeão da modalidade no campeonato brasileiro – 1ª. Fase e pelo 6° ano consecutivo garantindo vaga na fase final.



"Estou muito feliz com o resultado, é o meu primeiro ano nesta categoria e como imaginava a competição foi dificílima, mesmo assim consegui o lugar mais alto do pódio”, falou Enzo.



Praticante de karatê desde outubro de 2012, Enzo subiu ao pódio 148 vezes das 159 competições que participou, com um incrível aproveitamento de 93%.



“Quero agradecer a Deus, meus familiares, em nome do Sensei Hélio e Sensei Luciano, a todos os senseis que tem me ajudado nos treinamentos, a FKMS em nome da Sensei Bruna, Sensei Celina, Sensei Marilza e Sensei Rodrigo pela maneira que sempre cuidaram de mim, ao Sensei Arani que esteve ao meu lado nesta competição como técnico, meus amigos de academia e a todos que sempre torceram por mim”, finalizou Enzo.



Agora o foco do carateca é a etapa de São Paulo que acontecerá entre os dias 4 e 7 de julho. O objetivo é a classificação para a final do campeonato brasileiro, mas, na modalidade Shiai/Kumitê.



Enzo tem como parceiros as empresas: Vezo Esportivo de Mogi Mirim, Wizard by Person de Santa Fé do Sul, Colégio CECAFE em Santa Fé do Sul, Pneumo Clínica em Santa Fé do Sul e CWinvest da cidade de São Paulo.



O atleta mirim treina na Associação Muryokan em Campo Grande, com o Sensei Hélio Arakaki e Sensei Luciano dos Santos, já em Santa Fé do Sul Enzo treina na Academia Sport Team do Sensei Mateus Messaros, com o Sensei Valmir, Sensei Sandro e Sensei Rafael.



O carateca é federado e representa a FKMS (Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul) e o estado de Mato Grosso do Sul em competições oficiais da CBK (Confederação Brasileira Karatê); e também na FKP (Federação de Karatê Paulista) e o estado de São Paulo em competições oficiais realizadas pela FBK (Federação Brasileira de Karatê).

