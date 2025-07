Atleta de Campo Grande conquista prata no Brasileiro de Kickboxing

A atleta Caroline Vytoria dos Santos Gonzaga, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado entre os dias 18 e 22 de junho, em Brasília.

Com um desempenho sólido, a lutadora campo-grandense avaliou a sua participação como extremamente positiva. “Treinei muito pra chegar lá, meu físico e meu mental estavam prontos. Fiz tudo que deu naquele momento, então considero que foi um ótimo desempenho”, disse.

Para participar da competição, Caroline contou com o Auxílio-Atleta, oferecido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp). “Foi maravilhoso. Muito bom não precisar se preocupar tanto com a parte financeira e poder focar 100% em se preparar”, afirmou.

“Com certeza faz diferença. Temos muitos atletas bons em Campo Grande, mas nem todos têm condições de ir aos campeonatos para carregar a nossa bandeira", afirmou.

Caroline começou no kickboxing por influência do irmão e rapidamente se apaixonou pelo esporte. Agora, já foca em um novo desafio: a seletiva para o WGP Kickboxing, um dos maiores eventos de luta em pé da América Latina. “Espero chegar lá preparada e conquistar essa vaga”, declarou a atleta.

