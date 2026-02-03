Atleta de Campo Grande é vice-campeã em estreia no ITF World Tour de Beach Tennis

A jovem atleta Marina Canale, de Campo Grande, teve uma estreia de destaque no ITF World Tour de Beach Tennis. Aos 14 anos, ela conquistou o vice-campeonato ao lado de Letícia Ragneri, de Leme, garantindo presença no pódio já em sua primeira competição internacional.

Em ascensão no cenário juvenil, Marina vinha se destacando em torneios realizados em Praia Grande e Santos. O resultado marca não apenas seu primeiro pódio em um torneio da ITF, mas também a conquista de seus primeiros pontos no ranking mundial, somando sete pontos.

Recentemente, a atleta passou a morar em Vinhedo, onde iniciou uma nova fase de treinamentos profissionais no CT Pinheirinho. Mesmo com pouco tempo de adaptação, Marina demonstrou evolução técnica e maturidade competitiva, aplicando em quadra os conceitos trabalhados durante os treinos.

A participação da atleta no torneio contou com a cobertura do canal On Beach, responsável pelo acompanhamento dos eventos BT10 e BT400 realizados em Caiobá e Matinhos, ampliando a visibilidade do Beach Tennis e de novos talentos da modalidade.

