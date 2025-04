Atleta de MS conquista bronze em campeonato de Futebol de Mesa Dadinho

Mato Grosso do Sul garantiu a medalha de bronze na Série Prata do Campeonato Centro-Oeste de Futebol de Mesa Dadinho, disputado no último sábado (26), em Taguatinga (DF). O torneio reuniu 32 atletas do MS, Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia e Distrito Federal.

O responsável pela conquista foi Hélder Rafael, do Clube Sobotoms. Após avançar entre os quatro melhores da primeira fase classificatória, Hélder não conseguiu vaga na Série Ouro na etapa seguinte, sendo direcionado à disputa da Série Prata.

No formato eliminatório, venceu André Luiz Araújo (DF) nas quartas de final, mas acabou superado por Marcelo Vasques (DF) na semifinal, por 3 a 1. Na disputa pelo terceiro lugar, Hélder garantiu o bronze ao bater Geraldo (DF) por 2 a 0.

"Estou muito feliz com o meu resultado. O nível técnico estava muito alto e foi um dia inteiro de competição. Esse resultado mostra que os atletas daqui têm potencial", afirmou Hélder.

Outro representante da Sobotoms, Marcus Ohya avançou à Série Ouro, mas foi eliminado nas quartas de final por Jean Baqui (DF), que se sagrou campeão do torneio.

Os atletas sul-mato-grossenses já têm novos desafios pela frente. No dia 3 de maio, disputam a 4ª etapa da Liga Pantaneira – regra Dadinho, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Depois, entre os dias 17 e 18 de maio, Marcus Ohya e Roberto Giolo representarão Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de Futebol de Mesa – regra Dadinho, em Blumenau (SC).

