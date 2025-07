Atleta de MS é vice-campeã em torneio de tênis em Minas Gerais

Mato Grosso do Sul esteve em destaque nos últimos dias no cenário esportivo. A atleta Anna dos Anjos, natural de Chapadão do Sul, foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro Infantojuvenil de Tênis, disputado em Minas Gerais.

Ela esteve participando da competição na categoria até 12 anos, e enfrentou outras atletas de vários estados.

Anna foi a única sul-mato-grossense no torneio e conquistou o feito de alcançar o pódio, garantindo o segundo lugar no torneio.

A atleta sul-mato-grossense foi derrotada pela carioca Lara Castro.

A etapa aconteceu entre os dias 14 e 19 de julho, em Uberlândia. Estiveram reunidos mais de 1,4 mil atletas.

