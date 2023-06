Atleta sul-mato-grossense é convocado para Mundial de Atletismo

A atleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, campeão paraolímpico, foi confirmado para o Campeonato Mundial de Atletismo, que acontece em Paris em 2024. No entanto, os atletas podem sentir o que vem por aí daqui a 400 dias, de 8 a 17 de julho, com disputas no Estádio Charlety, como treinamento para a competição.

Yeltsin já é dono de duas medalhas de ouro na Paralimpíada de Tóquio-2020 e recordista mundial dos 1.500 metros da classe T11, o atleta foi convocado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) nesta semana.

Beneficiário do Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte Cultura e Cidadania), Yeltsin competirá em duas provas na capital da França: 5.000 e 1.500 metros. Nesta última, o fundista de Mato Grosso do Sul chegou ao recorde mundial, com a marca de 3m57s60.

“Estou muito feliz e preparado para a competição. Eu e minha equipe estamos treinando muito bem, está todo mundo muito confiante. Essa vai ser a competição já para sentir o clima dos Jogos Paralímpicos do ano que vem, porque estaremos na mesma cidade, mesma época do ano e com atletas de alto nível que também estarão na Paris-2024. O frio na barriga já é muito grande e vamos com foco total”, destaca Yeltsin, que em Tóquio foi o responsável por garantir a 100ª medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos.

O atleta revela que seu nível técnico e físico está bem próximo ao alcançado para a edição de Tóquio-2020. “Estou trabalhando com periodização para chegar melhor ainda em Paris-2024, para buscar novamente as medalhas de ouro para o Brasil. Feliz que já estou bem próximo do nível desejado, os treinos estão saindo muito bem e já podemos esperar grandes resultados agora no Campeonato Mundial, maior competição desse ano”.

Ainda neste ano, Yeltsin terá pela frente os Jogos Parapan-Americanos, maior competição paralímpica das Américas, que acontecerá em Santiago, no Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro. Em maio do ano que vem, entre os dias 17 e 25, o sul-mato-grossense participará de mais uma edição do Campeonato Mundial, que desta vez terá Kobe, no Japão, como cidade-sede.

