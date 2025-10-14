Atletas da Capital promovem marmita solidária para disputar competição de Kickboxing

Sem apoio financeiro, a equipe Markes Top Team estará promovendo uma Marmita Solidária no próximo sábado (18), com o objetivo de arrecadar fundos para disputar o Pan American Kickboxing Championships – Children, Cadets & Juniors, que será realizado entre os dias 17 e 21 de dezembro de 2025, na Cidade da Guatemala.

Cada marmita, vendida por R$ 30, incluirá bobó de galinha, arroz, batata palha e salada. As retiradas serão feitas na Rua Edmundo de Almeida, nº 388, Bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

Toda a renda será revertida para custear despesas com inscrição, hospedagem, alimentação e passagens dos atletas.

O Pan-Americano é considerado uma das competições mais importantes das Américas e representa uma oportunidade única de visibilidade para os jovens sul-mato-grossenses.

Interessados em contribuir podem adquirir a marmita solidária ou entrar em contato diretamente com os atletas pelo número (67) 99341-8248.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também