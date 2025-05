Atletas de MS brilham no Circuito Paralímpico com duas medalhas de ouro

A equipe de atletismo paralímpico do Juventude AG, de Dourados - a 225 km de Campo Grande, teve participação de destaque no Circuito Paralímpico Loterias Caixa, realizado no último fim de semana em São Paulo.

Com três representantes na competição, o grupo conquistou resultados expressivos, incluindo duas medalhas de ouro.

O grande destaque da delegação douradense foi Luis Fernando Almeida, de 34 anos, que brilhou na classe T44. O atleta conquistou a medalha de ouro nos 100 metros rasos e ainda garantiu a prata em outras duas modalidades: salto em altura e salto em distância.

Outro bom resultado veio com Rosenilda Aoyama, de 46 anos, que também subiu ao lugar mais alto do pódio. Especialista em provas de arremesso, ela levou o ouro no lançamento de peso, competindo na classe F63.

Jhonatan Ferreira, de 29 anos, foi o terceiro integrante da equipe na competição. Na classe T38, ele ficou em sétimo lugar nos 100 metros e em décimo nos 400 metros.

Agora, os atletas já se preparam para a próxima fase da temporada. A segunda etapa do Circuito Nacional está marcada para os dias 23 e 24 de agosto, novamente em São Paulo, onde o grupo espera repetir e ampliar o sucesso recente.

