Atletas de Mato Grosso do Sul levam ouro em competição de jiu-jitsu

Duas atletas de Mato Grosso do Sul conquistaram medalha de ouro no Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu 2020, competição promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), que aconteceu no último final de semana em São José (SC).

As duas competidoras fazem parte do programa Bolsa-Atleta, na categoria Bolsa-Atleta Nacional. O benefício é oferecido pelo Governo do Estado através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A atleta de Costa Rica, Giovanna Jara de Souza, da Academia 67 Pantanal Association, voltou para casa com ouro em duas categorias, na superpesado e absoluto, sem limite de peso.

Giovanna disse que prêmio vai servir de incentivo para ela. “É muito bom começar o ano com dois ouros de cara, isso me motiva para os próximos campeonatos da temporada.”

A outra atleta que trouxe o ouro para o MS é campo-grandense Thaynara Victória Soares da Silva, da academia Cicero Costha Internacional, vencendo na categoria peso leve.

Thaynara relatou que se esforçou bastante para chegar até ali. “Meus treinos para esse campeonato foram intensos, mas graças a Deus deu tudo certo fui campeã e levo mais um título para casa.”

Ambas são atletas com vastos números de competições e prêmios. Giovanna tetracampeã estadual, bicampeã brasileira pela CBJJ, tricampeã brasileira pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), campeã sul-americana e mundial pela CBJJD.

Já a atleta de Campo Grande foi campeã sul-americana de jiu-jitsu no final do ano passado, tricampeã brasileira, bicampeã mundial, bicampeã do Troféu Brasil e alguns outros títulos em competições pelo Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também