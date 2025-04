Atletas de MS brilham e conquistam o Campeonato Brasileiro de Judô da Região IV

A delegação de Mato Grosso do Sul conquistando 94 medalhas durante o Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV, realizado no Ginásio Gerivaldão, em Ji-Paraná (RO), no último fim de semana.

O evento reuniu 676 atletas de sete estados – Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins –, consolidando-se como uma das principais disputas regionais da modalidade. A delegação de Mato Grosso do Sul contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Desempenho de destaque

Os judocas sul-mato-grossenses demonstraram superioridade em diversas categorias, especialmente na sênior, onde conquistaram cinco medalhas de ouro. Entre os campeões, destacaram-se Camila Gebara Nogueira Yamakawa (+78kg), Isac Garcia Ribeiro Bignardi (-73kg), Jose Marco Pereira Leite Demarco (-90kg), Camila Vitória Vieira Mascarenhas Ponce (-78kg) e Andrey da Silva Pissini Kuttert (-60kg).

No total, Mato Grosso do Sul encerrou a competição com 32 medalhas de ouro, 27 de prata e 35 de bronze. O Distrito Federal ficou em segundo lugar, com 81 medalhas (25 de ouro, 23 de prata e 33 de bronze). Mato Grosso fechou o pódio geral, garantindo 58 medalhas (12 de ouro, 12 de prata e 34 de bronze).

Realizado pela CBJ (Confederação Brasileira de Judô), o Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV contou com disputas nas categorias cadete, sub-13, sênior, sub-15 e júnior.

Confira a lista com todos os medalhistas sul-mato-grossenses:

Ouro

Camila Gebara Nogueira Yamakawa – Sênior Feminino Pesado (+78kg)

Henrique de Oliveira Bastos – Sub-15 Masculino Meio-Leve (-50kg)

Elias Rodrigues Moreira Neto – Júnior Masculino Leve (-73kg)

Juan Junior dos Santos Gonçalves – Sub-15 Masculino Ligeiro (-45kg)

Sofia Filho Ferreira Cabral – Sub-13 Feminino Médio (-47kg)

Heloísa Prado Peretto – Sub-13 Feminino Superpesado (+60kg)

Maria do Carmo Garcia Sousa – Sub-13 Feminino Meio-Pesado (-52kg)

Ana Clara Pereira Leite Demarco – Júnior Feminino Meio-Médio (-63kg)

Emily Vitoria de Oliveira Loredo – Júnior Feminino Meio-Pesado (-78kg)

Maê Müller de Oliveira – Sub-13 Feminino Leve (-38kg)

Isac Garcia Ribeiro Bignardi – Sênior Masculino Leve (-73kg)

Milena Pereira Kaminski – Sub-13 Feminino Meio-Leve (-34kg)

Luana Fasciani Miziara – Sub-13 Feminino Ligeiro (-31kg)

Jose Marco Pereira Leite Demarco – Sênior Masculino Médio (-90kg)

Cauã Silva Mendes – Sub-13 Masculino Superpesado (+60kg)

Camila Vitoria Vieira Mascarenhas Ponce – Sênior Feminino Meio-Pesado (-78kg)

Luiz Francisco Moreira Soares – Sub-13 Masculino Pesado (-60kg)

João Victor dos Santos Silva – Sub-15 Masculino Meio-Médio (-60kg)

Murillo dos Santos Mota – Sub-15 Masculino Médio (-66kg)

Maria Eduarda Alexandre de Oliveira – Sub-15 Feminino Leve (-48kg)

Lhaissa Soares Gonçalles – Sub-15 Feminino Meio-Pesado (-63kg)

Thiago Henrique Soares – Cadete Masculino Meio-Médio (-73kg)

Eduarda de Souza Almeida – Sub-15 Feminino Pesado (-70kg)

Gabriel Arruda da Silva – Cadete Masculino Pesado (+90kg)

Amytai Diandra Vicente Santana – Sub-15 Feminino Superpesado (+70kg)

Maria Clara Teruko Bispo Shiroma – Sub-15 Feminino Meio-Médio (-52kg)

Henrique Biscaro de Sena – Cadete Masculino Médio (-81kg)

Vinicius Andrade Pacheco – Júnior Masculino Meio-Pesado (-100kg)

Mariana Canéppele de Melo Alves – Sub-15 Feminino Ligeiro (-40kg)

Larissa Jara Gabriel da Silva – Sub-15 Feminino Superligeiro (-36kg)

Alaff Alves Galdino – Sub-15 Masculino Pesado (-81kg)

Andrey da Silva Pissini Kuttert – Sênior Masculino Ligeiro (-60kg)

Prata

Miguel de Oliveira Bastos – Sub-13 Masculino Meio-Médio (-42kg)

Linda Ágata da Mata Corrêa – Cadete Feminino Pesado (+70kg)

Apollo dos Santos Morais – Sub-13 Masculino Leve (-38kg)

Manuela Olartechea de Alencar – Sub-13 Feminino Superligeiro (-28kg)

Sarha Gabriely Chaves da Silva – Sub-15 Feminino Superpesado (+70kg)

Emanueli Carminati Sotolani – Sub-13 Feminino Meio-Leve (-34kg)

Allisson Espinosa de Souza – Sub-15 Masculino Leve (-55kg)

Luiz Felipe Muniz Barrios – Sub-15 Masculino Pesado (-81kg)

João Victor da Silva Cruz – Sub-15 Masculino Superpesado (+81kg)

Maria Julia Souza dos Santos – Cadete Feminino Ligeiro (-44kg)

Emilly Vitória Ferreira de Assis – Sub-15 Feminino Leve (-48kg)

Beatriz Alves de Morais – Sub-13 Feminino Médio (-47kg)

Camile Martins de Oliveira Garcia – Sub-13 Feminino Superpesado (+60kg)

Amanda Jara Gabriel da Silva – Sub-13 Feminino Leve (-38kg)

Ana Julia Geronimo de Oliveira – Sub-15 Feminino Médio (-57kg)

Lucas Gabriel Arebalo Espindola – Sub-13 Masculino Superpesado (+60kg)

Letícia Vieira Sarubbi Mariano – Júnior Feminino Meio-Médio (-63kg)

Gabriela Beatriz Pereira Insaurralde – Sênior Feminino Ligeiro (-48kg)

Eduardo Inacio Teodoro Lima – Sênior Masculino Médio (-90kg)

Mirella Santos de Souza – Cadete Feminino Médio (-63kg)

Maria Gabrielly Silva Lira – Cadete Feminino Leve (-52kg)

Beatriz Jara Gabriel da Silva – Cadete Feminino Meio-Leve (-48kg)

Anabella Cuenca de Andrade – Cadete Feminino Superligeiro (-40kg)

Nalbert dos Santos Lemes – Júnior Masculino Médio (-90kg)

André Luíz Domingues Menino – Sênior Masculino Pesado (+100kg)

Milena Maria Pereira Leite Demarco – Sênior Feminino Meio-Médio (-63kg)

Vitória dos Santos Martini – Júnior Feminino Meio-Leve (-52kg)

Bronze

Henrique Biscaro de Sena – Júnior Masculino Meio-Médio (-81kg)

Valentina Botone Cabrini – Sub-13 Feminino Médio (-47kg)

Cael Muller de Oliveira – Sub-15 Masculino Ligeiro (-45kg)

Thais Helena Nunes de Lima – Sub-13 Feminino Meio-Pesado (-52kg)

Luiz Octavio Braga de Oliveira – Sub-15 Masculino Superligeiro (-40kg)

Murillo da Silva Cristaldo – Júnior Masculino Ligeiro (-60kg)

Julia Flavia Soares Oliveira Teodoro – Sub-13 Feminino Meio-Médio (-42kg)

Renato Migliaccio Pereira Dias – Júnior Masculino Pesado (+100kg)

Leandro Gabriel Ocampos Queiroz – Sub-15 Masculino Meio-Leve (-50kg)

Lucca Alexandre – Sub-15 Masculino Leve (-55kg)

Mikaelly Vitória Ribeiro da Conceição – Sub-15 Feminino Superpesado (+70kg)

Érico Iamamoto Schuch Santos – Cadete Masculino Leve (-66kg)

Heloisy Christiane Carvalho Vieira Rodrigues – Sub-15 Feminino Meio-Pesado (-63kg)

João Pedro Henrique Jonner Acosta – Cadete Masculino Meio-Pesado (-90kg)

Laura de Oliveira Giacobbo – Sub-15 Feminino Médio (-57kg)

Alice Eduarda Maciel Romeiro – Sub-15 Feminino Médio (-57kg)

Manuela Bento de Souza – Sub-13 Feminino Pesado (-60kg)

Ihandra Harumi Soares Kikuchi – Sub-15 Feminino Meio-Leve (-44kg)

Isadora Fernandes Pereira – Cadete Feminino Meio-Pesado (-70kg)

Rafael de Alcantara de Souza Filho – Sub-15 Masculino Meio-Pesado (-73kg)

Diogo Kenzo Ura – Cadete Masculino Ligeiro (-55kg)

Ana Beatriz Vieira da Silva – Júnior Feminino Leve (-57kg)

Isadora Fernandes Pereira – Júnior Feminino Médio (-70kg)

Nicole de Oliveira Rodrigues – Sub-13 Feminino Ligeiro (-31kg)

Raphael Yuri Rocha da Silva – Cadete Masculino Superligeiro (-50kg)

Vitória dos Santos Martini – Sênior Feminino Meio-Leve (-52kg)

Davi Ferreira Kohatsu – Sub-13 Masculino Meio-Médio (-42kg)

Jamilly Ricarts Aguiar – Sênior Feminino Leve (-57kg)

Nathalie Arruda Bonfim – Sênior Feminino Meio-Leve (-52kg)

Emily Vitoria de Oliveira Loredo – Sênior Feminino Meio-Pesado (-78kg)

Wallace Arruda Bonfim – Sub-13 Masculino Ligeiro (-31kg)

João Pedro Borges Pires – Sub-13 Masculino Superligeiro (-28kg)

Alexia Martins Bittencourt – Sub-13 Feminino Leve (-38kg)

Fernando Augusto de Siqueira Pinheiro – Sub-13 Masculino Superligeiro (-28kg)

Johnny Arévalo Bernardo – Sênior Masculino Meio-Pesado (-100kg)

