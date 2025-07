Atletas de MS conquistam primeiro lugar do Brasileiro de Vôlei de Praia

Victoria Lopes, de Ivinhema, e Arthur Mariano, de Três Lagoas, conquistaram ao lado dos seus parceiros, nos naipes feminino e masculino, a 5° etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, disputado em Cuiabá, no Mato Grosso, durante o domingo (20).

No feminino, Victoria e Thamela, que são atuais número 1 do ranking mundial, venceram Carol Solberg e Rebecca por 2 a 1. Elas conseguiram o resultado positivo após perderem o primeiro set.

Já pelo masculino, Arthur Mariano teve a parceira de Adrielson, do Paraná, para conquistar o lugar mais alto do pódio, após superarem a dupla Vinícius e Heitor Frank por 2 a 0.

O também sul-mato-grossense Saymon, que faz dupla com George, da Paraíba, sofreu revés na disputa pelo terceiro lugar, ao serem derrotados por Gabriel Santiago e Felipe.

Conforme divulgado pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), a próxima etapa da competição será disputada em Maceió, em Alagoas.

