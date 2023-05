Atletas de MS disputam finais de etapa de vôlei de praia neste domingo

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia vai chegando ao seu fim em mais uma etapa sediada em Campo Grande. Porém, dessa vez, haverá um gostinho especial nas finais disputadas neste domingo (14), pois Mato Grosso do Sul terá representantes nas duas modalidades.

Para quem quiser acompanhar as finais, a entrada é gratuita com a efetuação de um cadastro na entrada Terena do parque, no acesso pela rua Antônia Maria Coelho.

Arthur, de MS, que faz dupla com o paranaense Adrielson, venceram os campeões mundiais Evandro e Arthur, garantindo o passaporte para as finais deste domingo. Do outro lado, mais uma carinha conhecido no esporte sul-mato-grossense, Victoria Lopes, também de MS, fazendo dupla com Tainá, vão tentar levantar mais um troféu.

Na final feminina, Duda/SE e Ana Patrícia/MG serão as adversárias de Victoria e Tainá. Já na final masculina, Arthur e Adrielson encaram os cearenses Mateus e Adelmo.

Tainá, a dupla de Victoria, convidou a torcida para prestigiar a prata da casa. "A gente convida toda a torcida, você que é de Campo Grande, venha prestigiar e tem atleta da casa e a gente espera sua torcida aqui", disse a atleta ao perfil do Instagram da Confederação Brasileira de Vôlei.

As finais ocorrerão a partir das 9h30 (horário de Mato Grosso do Sul) e será transmitida pelo canal do SporTV.

