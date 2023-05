Atletas de MS participarão de competição internacional paralímpica

A seleção brasileira paralímpica integra a disputa da quinta edição dos Jogos Parapan- Americanos de Jovens. Os atletas que irão participar são beneficiários do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, programas do Governo de Mato Grosso do Sul coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e SETETECC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). A competição internacional acontecerá em Bogotá, capital da Colômbia, entre os dias 2 e 12 de junho.

O sul-mato-grossense Gustavo Henrique Alvares, da Ativa (Associação de Atividades de Valorização e Apoio ao Desporto Educacional), ajudará o Brasil no futebol PC (atletas com paralisia cerebral). Sob o comando da técnica Anne Talitha Silva, a judoca Hellen Cordeiro Machado vai em busca de medalhas no tatame. Além dos três bolsistas, Mato Grosso do Sul terá mais dois participantes no evento: Gabriel Ferreira Rodrigues e Kelly Kethyllin Victorio, ambos do judô. Todos os citados da arte marcial japonesa representam o Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”).

Ao todo, o Brasil terá 96 paratletas nos Jogos, convocados pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). Destes, 16 são do basquete em cadeira de rodas, oito da bocha, 10 do futebol de cegos, 12 do futebol PC, 10 do goalball, 16 do halterofilismo, cinco do judô, oito do tênis de mesa, três do tênis em cadeira de rodas e oito do vôlei sentado. As equipes de atletismo e natação não farão parte da missão brasileira. Segundo o CPB, o Comitê Organizador Local afirmou não ter condições de oferecer classificação funcional a todos os atletas inscritos nas duas modalidades.

A expectativa é de que 900 paratletas estejam presentes no Jogos, de 21 países. A delegação brasileira já está a caminho de Bogotá, após dois dias de concentração e treinos no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), a casa do paradesporto nacional. A cerimônia de abertura dos Jogos, assim como as primeiras disputas, acontecerão no sábado (3). Nesta data inaugural, haverá partidas de basquete em cadeira de rodas e tênis de mesa.

Deixe seu Comentário

Leia Também