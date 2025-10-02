Menu
Atletas de MS passam a contar com atendimento psicológico gratuito

Parceria entre Fundesporte e Anhanguera visa saúde mental, bem-estar e melhoria no desempenho esportivo

02 outubro 2025 - 16h41Carla Andréa

Com o objetivo de fortalecer a saúde mental e melhorar a qualidade de vida dos atletas sul-mato-grossenses, a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) firmou uma parceria com o Centro Universitário Anhanguera Unaes, em Campo Grande.

A iniciativa garante atendimento psicológico gratuito aos esportistas vinculados à Fundação, contribuindo diretamente para o bem-estar emocional e o rendimento nas competições.

Os atendimentos serão realizados na clínica-escola da universidade, com sessões de 50 minutos conduzidas por estagiários do curso de Psicologia, sempre sob supervisão profissional.

Os agendamentos serão feitos pelos técnicos dos atletas, nos seguintes horários:

Segunda-feira: 13h30 às 16h30 e 18h30 às 21h30

Quarta-feira: 8h às 11h

Quinta-feira: 18h30 às 21h30

Sexta-feira: 8h às 11h e 13h30 às 16h30

Além de oferecer assistência especializada aos atletas, a parceria também fortalece o vínculo entre o esporte e o meio acadêmico.

Estudantes dos cursos de Psicologia e Fisioterapia da universidade terão a oportunidade de atuar com atletas iniciantes e de alto rendimento, vivenciando demandas específicas do ambiente esportivo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99171-5236.

