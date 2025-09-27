Menu
Atlético e Real fazem primeiro clássico da temporada neste sábado; saiba onde assistir

Dérbi de Madrid acontece no estádio Riyadh Air Metropolitano

27 setembro 2025 - 10h06Carla Andréa    atualizado em 27/09/2025 às 10h13
Vini Jr. e Rodrygo serão os brasileiros presentes no Dérbi de MadridVini Jr. e Rodrygo serão os brasileiros presentes no Dérbi de Madrid   (Getty Images)

O primeiro clássico madrilenho da temporada 2025/26 será disputado neste sábado (27), às 10h15 (horário de Mato Grosso do Sul), no estádio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid e Real Madrid chegam ao confronto embalados pela força de seus elencos e pela presença de jovens talentos sul-americanos que prometem protagonizar o duelo.

Brasileiros em destaque no Real Madrid

O Real Madrid, comandado por Xabi Alonso, conta com uma nova geração de jogadores brasileiros. Vini Jr., principal referência ofensiva do time desde sua chegada em 2018, soma três títulos nacionais e duas Champions League, mas ainda não tem titularidade garantida no clássico.

Rodrygo, importante em temporadas anteriores, vem sendo utilizado com menor frequência e deve começar no banco. Já Endrick, contratado como promessa, ainda busca espaço e aparece como opção para a segunda etapa.

Na defesa, Éder Militão reforça a consistência do sistema defensivo merengue.

Outro nome a ser observado é o argentino Franco Mastantuono. O meia de 17 anos estreou recentemente e já acumula cinco partidas pelo clube.

Argentinos no Atlético de Madrid

Do lado colchonero, a força argentina é o diferencial. São seis jogadores do país no elenco principal. Julián Álvarez, reforço da última temporada, se consolidou como referência no ataque, atuando ao lado de Thiago Almada e Nicolás González.

O time de Diego Simeone também conta com Juan Musso (goleiro), Nahuel Molina (lateral-direito) e Giuliano Simeone, filho do treinador. Giuliano, que voltou após empréstimos no Real Zaragoza e Deportivo Alavés, conquistou espaço no elenco e fez 33 aparições no último campeonato.

Neste sábado, deve liderar o ataque colchonero ao lado dos compatriotas Álvarez e González.

