Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

Atlético-MG busca título inédito na Copa Sul-Americana

Decisão com o Lanús será disputada neste sábado

22 novembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Hulk é uma das esperanças do Galo para o títuloHulk é uma das esperanças do Galo para o título   (Pedro Souza/Atlético)

O Atlético-MG enfrenta o Lanús, da Argentina, para buscar o inédito título da Copa Sul-Americana. O confronto entre o Galo e a equipe argentina será realizado a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (22) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).

Esta é a primeira vez que o Atlético-MG disputa a final da Sul-Americana. Já o Lanús busca o bicampeonato da competição, após levantar o troféu no ano de 2013.

O Galo chega à decisão após um ano difícil, no qual vem realizando uma campanha de altos e baixos no Campeonato Brasileiro - no qual ocupa a 11ª posição com 44 pontos colocados.

Esta é a terceira oportunidade na qual o Galo e a equipe argentina disputam uma final. A primeira decisão entre as equipes foi disputada em 1997, quando o time mineiro aplicou um 4 a 1 para ficar com o título da Copa Conmebol. Já em 2014 o Atlético-MG foi melhor para ficar com o troféu da Recopa Sul-Americana.

O Galo chega à decisão com uma certeza e uma dúvida. A certeza é o desfalque de Patrick, que não joga por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Já a dúvida é a presença ou não de Alan Franco, com problemas musculares. Assim, Jorge Sampaoli deve armar a equipe com: Everson; Saravia, Vitor Hugo e Alonso; Guilherme Arana, Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Dudu.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Victoria e Thamela foram superadas por 2 a 0
Esportes
Victoria, de MS, e Thâmela perdem para dupla letã na semi do Mundial de vôlei de praia
Objetivo é oferecer oportunidades de crescimento para seleções nacionais
Esportes
Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series
Atacante Dell foi o responsável pelos dois gols
Esportes
Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17
Tem Campeonato Estadual de Vôlei Sub-17
Esportes
Agenda esportiva reúne Paralimpíadas Escolares, JOIAL, Brasileiro de Wrestling e jogos regionais
CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos
Esportes
CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos
Victoria e Thamela estão na semifinal
Esportes
Sul-mato-grossense Victoria e Thâmela avançam a semifinal do Mundial de vôlei de praia
Brasil agora está no top 5 de seleções, segundo ranking da Fifa
Esportes
Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa
Victoria e Thamela seguem representando o Brasil na competição
Esportes
Victoria, de MS, avança às oitavas ao lado de Thamela no Mundial de vôlei de praia
Percurso Bonito
Esportes
Bonito 21K anuncia novo percurso em sua 11ª edição
Brasil encara último amistoso do ano
Esportes
No último teste do ano, Brasil encara a Tunísia com novidade na lateral

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta