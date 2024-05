Atlético-MG defenderá tabu contra o Sport em estreia na Copa do Brasil nesta terça

Logo na estreia da Copa do Brasil de 2024, o Atlético-MG vai defender um 'tabu' contra o Sport. O Leão da Ilha do Retiro será o adversário alvinegro a partir das 20h30 (horário de MS) desta terça-feira (30), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela ida da 3ª fase do torneio.

O Galo não é derrotado pelo Sport desde o ano de 2018. De lá para cá, foram cinco partidas, com quatro triunfos atleticanos e um empate.

A última vitória do Sport no confronto foi em 30 de maio de 2018. Na ocasião, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo foi batido por 3 a 2, na Ilha do Retiro, no Recife. Rogério, Michel Bastos e Gabriel fizeram para o Leão, enquanto Juan Cazares e Ricardo Oliveira marcaram os gols atleticanos.

Veja a sequência positiva do Atlético-MG contra o Sport

* 18/09/2021 – Atlético 3 x 0 Sport – 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG;

* 06/06/2021 – Sport 0 x 1 Atlético – 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, no Recife-PE;

* 21/02/2021 – Sport 2 x 3 Atlético – 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, no Recife-PE;

* 24/10/2020 – Atlético 0 x 0 Sport – 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG;

* 30/09/2018 – Atlético 5 x 2 Sport – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, em Belo Horizonte-MG.

Copa do Brasil

O Atlético-MG vai estrear na 3ª fase da Copa do Brasil pois também está na disputa da Copa Libertadores. Já o Sport, equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a esta fase passando por Trem e Murici.

*Com informações do portal CNN Brasil.

