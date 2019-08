Atlético-MG enfrenta Fluminense neste sábado

O Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentam no campo neste sábado (10), pela séria A do Brasileirão de Futebol na Arena do Galo em Minas Gerais. Jogo será às 19:00, no horário local.

Atlético atualmente é o 4° lugar da tabela com sete vitórias e três derrotas, e está na fase de grupos Copa Libertadores jogará o Fluminense que está beirando a zona de rebaixamento com três vitórias e o dobro de derrotas.

Lembrando que Fluminense venceu quatro do seus últimos cinco duelos contra o Atlético Mineiro.

Fluminense tem três jogadores com cartão vermelho, são eles Agenor, Airton Ribeiro, Frazan e Allan Rodrigues, porém ninguém está suspenso para o jogo de hoje.

Deixe seu Comentário

Leia Também