Atlético-MG recebe o Grêmio em confronto decisivo pelo Brasileirão; saiba onde assistir

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 15h (horário de Mato GrossodoSul), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

O confronto marca o início do returno da competição.

O Galo, atualmente com 24 pontos, busca uma vitória para retornar à primeira metade da tabela e ganhar fôlego na competição.

Já o Grêmio, com 20 pontos e vivendo um momento delicado, precisa desesperadamente de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

A partida terá um espectador ilustre: Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, estará presente no estádio para acompanhar de perto o desempenho dos atletas.

O clima nos bastidores do Grêmio é tenso. Antes do embarque para Belo Horizonte, jogadores do tricolor gaúcho foram emboscados por torcedores revoltados com a má fase da equipe.

Na confusão, um dos seguranças do clube ficou ferido, agravando ainda mais o momento conturbado vivido pela equipe comandada por Renato Portaluppi.

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais Premiere (pay-per-view) e Rede Globo (TV aberta para algumas regiões).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também