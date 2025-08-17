Menu
Menu Busca domingo, 17 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Atlético-MG recebe o Grêmio em confronto decisivo pelo Brasileirão; saiba onde assistir

Com presença de Ancelotti no estádio, Galo busca subir na tabela, enquanto Grêmio tenta reagir após crise e ataque de torcedores

17 agosto 2025 - 15h10Carla Andréa

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 15h (horário de Mato GrossodoSul), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

O confronto marca o início do returno da competição.

O Galo, atualmente com 24 pontos, busca uma vitória para retornar à primeira metade da tabela e ganhar fôlego na competição.

Já o Grêmio, com 20 pontos e vivendo um momento delicado, precisa desesperadamente de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

A partida terá um espectador ilustre: Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, estará presente no estádio para acompanhar de perto o desempenho dos atletas.

O clima nos bastidores do Grêmio é tenso. Antes do embarque para Belo Horizonte, jogadores do tricolor gaúcho foram emboscados por torcedores revoltados com a má fase da equipe.

Na confusão, um dos seguranças do clube ficou ferido, agravando ainda mais o momento conturbado vivido pela equipe comandada por Renato Portaluppi.

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais Premiere (pay-per-view) e Rede Globo (TV aberta para algumas regiões).

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

César Ramos vence a principal corrida da quinta etapa da Stock Car 2025
Esportes
César Ramos vence a principal corrida da quinta etapa da Stock Car 2025
Arthur acerta retorno ao Grêmio após sete anos
Esportes
Arthur acerta retorno ao Grêmio após sete anos
Brasil está fazendo bonito na competição
Esportes
Brasil chega a 6 ouros em Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico
Corinthians tenta encerrar jejum de vitórias em casa no Brasileirão contra o Bahia
Esportes
Corinthians tenta encerrar jejum de vitórias em casa no Brasileirão contra o Bahia
CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025
Esportes
CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025
Barcelona estreia neste sábado em busca do bicampeonato de LaLiga; saiba onde assistir
Esportes
Barcelona estreia neste sábado em busca do bicampeonato de LaLiga; saiba onde assistir
Neymar comemora o gol que marcou para o Santos sobre o Flamengo
Esportes
Neymar aparece em pré-lista de Ancelotti e pode voltar à Seleção
Naviraiense e Grêmio Santo Antônio disputam título do Estadual Sub-20 de MS
Esportes
Naviraiense e Grêmio Santo Antônio disputam título do Estadual Sub-20 de MS
Neymar e Philippe Coutinho se enfrentam pela primeira vez no Brasil
Esportes
Neymar e Philippe Coutinho se enfrentam pela primeira vez no Brasil
Final da 22ª Copa Sabadão reúne veteranos do futebol amador neste sábado
Esportes
Final da 22ª Copa Sabadão reúne veteranos do futebol amador neste sábado

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado