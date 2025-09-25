Autódromo de Campo Grande ganha aprovação total para receber o retorno da Stock Car

O Autódromo Internacional de Campo Grande passou pela última e derradeira avaliação para saber se estava ou não apto para receber a 9° etapa da Stock Car. Após alguns 'ajustes finais', houve a liberação total para receber novamente a competição no dia 26 de outubro.

O diretor de kart da Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), Fábio Bianchi, explicou ao JD1 que durante essa semana, esteve acompanhado de Sandro Moura, diretor administrativo do autódromo, recebendo a organizadora da Stock Car.

Nessa visita, houve a vistoria completa do autódromo e também da estrutura, recebendo aprovação total, após passar por alguns ajustes. Fábio havia dito anteriormente para a reportagem, que esses ajustes eram mínimos, como detalhes na pista, contenção de barreiras, proteção dos postos de fiscalização e bandeirinhas.

No passado, a pista, considerada por muitos pilotos, a melhor do país, sempre esteve no calendário da Stock Car, no entanto, nos últimos anos, ficou de fora por algumas deficiências técnicas e de segurança.

Agora, após seis anos de espera - e ainda contando com a sorte, já que o autódromo de Goiânia está passando por reformas, o espaço em Campo Grande foi escolhido para substituir e quem sabe voltar a ficar de vez no calendário da competição automobilística.

E 'de brinde', o autódromo ainda receberá a etapa do Turismo Nacional, nos dias 25 e 26.

A expectativa segue alta para receber o evento. Bianchi já havia revelado também que a intenção é realizar uma confraternização e homenagear pessoas importantes do automobilismo e demais pessoas que estão apoiando diretamente a federação "nessa nova fase".

A federação ainda trabalha para mais uma programação especial. A ideia é levar alguns carros até o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena. No entanto, Fabio declarou que ainda é preciso alinhar as coisas, para quem sabe, ocorra também uma tarde de autógrafos.

Em relação a nível estadual, a FAMS pretende divulgar em breve o calendário e regulamento do Estadual de Kart. "Estamos aguardando a liberação de uma emenda parlamentar para recapear nosso kartódromo das Moreninhas".

