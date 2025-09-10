Autódromo de Campo Grande recebe últimos reparos antes da etapa da Stock Car

Saiba Mais Esportes Após seis anos, autódromo de Campo Grande recebe etapa da Stock Car em outubro

O Autódromo Internacional de Campo Grande recebeu uma visita técnica de pessoas responsáveis na organização, nesta quarta-feira (10), para dar prosseguimento aos últimos reparados para receber a etapa da Stock Car, no dia 26 de outubro.

Fabio Bianchi, diretor de kart da FAMS (Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul), conversou com o JD1 Notícias, e explicou que esses reparos são alguns dos pedidos da Confederação Brasileira de Automobilismo, e ele acredita que até o fim da semana estarão sendo concluídos.

"O pessoal da CBA está nos solicitando alguns ajustes na pista, como contenção de barreiras, proteção dos postos de fiscalização, bandeirinhas", disse. E completou. "A federação não é responsável pel pista, mas estamos seguindo as orientações das pessoas responsáveis pela segurança e regras".

Campo Grande não estava na lista para receber a Stock Car neste ano, contudo, diante das obras na pista de Goiás, a capital morena acabou escolhida para substituir e receber a 9° etapa da competição.

A expectativa segue alta para receber o evento. Bianchi revelou que a intenção é realizar uma confraternização e homenagear pessoas importantes do automobilismo e demais pessoas que estão apoiando diretamente a federação "nessa nova fase".

A federação ainda trabalha para mais uma programação especial. A ideia é levar alguns carros até o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena. No entanto, Fabio declarou que ainda é preciso alinhar as coisas, para quem sabe ocorra também uma tarde de autógrafos.

Em relação a nível estadual, a FAMS pretende divulgar em breve o calendário e regulamento do Estadual de Kart. "Estamos aguardando a liberação de uma emenda parlamentar para recapear nosso kartódromo das Moreninhas".

