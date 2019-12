Automobilismo - Dupla de MS é campeã brasileira na Copa Endurance

José Roberto e Nilson Ribeiro, do Mato Grosso do Sul, participaram, neste sábado (21), da oitava etapa da Copa Endurance Brasil de automobilismo, na cidade de Curitiba. A dupla conquistou o oitavo lugar geral da competição, dando largada na terceira posição.

Na primeira hora, tudo ocorria bem, pai e filho mantinham a terceira posição, mas houve uma quebra na suspensão do carro devido às ondulações encontradas na pista. Ao total, foram dez voltas perdidas para a manutenção do automóvel.

Em entrevista ao JD1 Notícias, José Roberto afirmou que houve uma boa corrida de recuperação após o contratempo ocorrido com o veículo. ‘’Contamos também com o atrapalho de alguns adversários, pois no meio da corrida houve chuva e alguns carros foram surpreendidos e saíram da pista’’.

O duo disputava a categoria geral e protótipos, a qual foram campeões. José ainda ressaltou que mesmo chegando em oitavo lugar da categoria geral, foi o suficiente, pois apenas neste ano ganharam três corridas das oito disputadas.

