Auxílio financeiro para competições deve ser solicitado 60 dias antes da disputa; saiba como

Atletas de Campo Grande que precisam de suporte financeiro para disputar competições esportivas podem contar com o auxílio-atleta oferecido pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

O benefício está disponível ao longo do ano, mas deve ser solicitado com antecedência mínima de 60 dias antes da competição, seja dentro do estado, em território nacional ou até fora do país.

Os interessados devem preencher um formulário on-line disponível no site da Funesp e anexar a documentação exigida. O auxílio cobre despesas com transporte, hospedagem, alimentação e taxa de inscrição, com valores determinados conforme a localização da competição:

R$ 5 mil para torneios realizados no exterior;

R$ 3 mil para eventos disputados fora de Mato Grosso do Sul;

R$ 2 mil para competições dentro do estado.

Para ter acesso ao benefício, os atletas precisam atender a alguns critérios, como ser brasileiro nato ou naturalizado, ter no mínimo oito anos de idade, residir em Campo Grande há pelo menos um ano e estar em plena atividade esportiva para participar das competições.

Após a aprovação do auxílio, os beneficiários devem prestar contas das despesas no prazo máximo de 30 dias após o evento, seguindo as orientações do edital.

Não há limite de solicitações por ano, desde que os critérios sejam cumpridos e a documentação esteja regularizada.

