"Baby": judoca de MS é prata no Pan-Americano e Oceania de Judô 2024

O Sul-mato-grossense Rafael Silva, conhecido como "Baby", garantiu medalha de prata no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô 2024, na categoria +100kg. A competição foi disputada no último fim de semana, no Rio de Janeiro.

A cor da medalha foi definida por número de punições, em poucos minutos de luta o placar já tinha duas punições para cada e, antes do final do cronômetro, a arbitragem puniu Rafael Silva por falta de combatividade, dando a vitória para o cubano Andy Granda.

Experiente, Baby é uma das apostas brasileiras para as Olimpíadas de Paris, na peso pesado. Aos 36 anos, a vaga para os jogos na França foi confirmada no dia 4 de abril. O Sul-mato-grossense tem uma bagagem de peso, sendo bronze em Londres (2012) e Rio (2016).

No Pan-Americano e Oceania de Judô, o Brasil encerrou sua participação com 15 medalhas conquistadas no individual, sendo seis de ouro, três pratas e seis bronzes.

Na competição por equipes mistas, que contou apenas com a participação de Cuba, após retirada da Argentina, vencendo quatro lutas, contra uma dos cubanos, na fase semifinal e, na decisão, repetiu o resultado, 4 a 1 Brasil.

É prata para Rafael Silva “Baby” +100kg no #judorio2024



Baby levou a pior nas punições (3-2) e o ouro foi para o cubano Andy Granda



Valeu, Baby!!!



: Canal Olímpico do Brasil pic.twitter.com/vvv4K8VE08 — CBJ (@JudoCBJ) April 27, 2024

