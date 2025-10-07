Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam na estreia da Champions Feminina; assista

A UEFA Champions League Feminina 2025/26 começa com um confronto de peso. Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (7), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona, pela 1ª rodada da fase de grupos.

A partida marca o início da caminhada de duas das principais equipes do futebol europeu feminino na busca pelo título continental.

Jogando em casa e diante de sua torcida, o Barcelona — tricampeão da competição — busca estrear com vitória para embalar desde o início da temporada e reforçar seu favoritismo.

Do outro lado, o Bayern de Munique vive um grande momento. Invicto nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Alemão, o time bávaro quer surpreender fora de casa e iniciar a Champions com três pontos importantes para a classificação.

A partida terá transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.

