Barcelona enfrenta o Espanyol em clássico decisivo pelo título da La Liga; saiba onde assistir

Espanyol e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio RCDE, em partida válida pela 36ª rodada da La Liga. A partida será transmitida pelo streaming Disney+.

O confronto tem contornos decisivos para o time comandado por Hansi Flick, que precisa da vitória para garantir, com duas rodadas de antecedência, o 28º título nacional de sua história.

Embalado pela vitória sobre o Real Madrid no último domingo (11), no clássico El Clásico, por 4 a 3, o Barcelona abriu quatro pontos de vantagem sobre o rival na liderança da La Liga.

O Real jogou nesta terça-feira (14) e venceu o Mallorca, o que obriga o Barça a conquistar os três pontos no dérbi catalão para confirmar a conquista antecipada.

A campanha do Barcelona nesta temporada é marcada por uma impressionante sequência de invencibilidade: são 16 jogos sem perder no campeonato, com 14 vitórias nesse período. O clube blaugrana não perde para o rival na liga desde 2009, reforçando o favoritismo para o clássico desta quarta.

Apesar disso, o técnico Hansi Flick terá um desfalque importante. O atacante Ferrán Torres foi submetido a uma cirurgia de emergência devido a um quadro de apendicite e está fora do jogo. Em contrapartida, o artilheiro Robert Lewandowski está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o Espanyol ainda luta para se afastar do risco de rebaixamento. A equipe ocupa a 14ª colocação na tabela, com cinco pontos de vantagem sobre a zona da degola, e busca uma reação após uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas consecutivas.

