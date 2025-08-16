Menu
Esportes

Barcelona estreia neste sábado em busca do bicampeonato de LaLiga; saiba onde assistir

Atual campeão do Campeonato Espanhol inicia temporada 25/26 fora de casa

16 agosto 2025 - 12h34Carla Andréa

O Barcelona inicia neste sábado (16), às 13h30 (horário de Mato Grosso do Sul), a caminhada rumo ao bicampeonato de LaLiga.

O atual campeão espanhol enfrenta o Mallorca no Estádio Son Moix, pela primeira rodada da temporada 25/26. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Disney+.

Depois de uma temporada 24/25 impecável no cenário nacional — com títulos da LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha — o Barça tenta repetir o desempenho que incluiu quatro vitórias sobre o maior rival, o Real Madrid.

Para a nova temporada, o clube catalão se reforçou com o goleiro Joan García (Espanyol), o atacante Marcus Rashford (Manchester United, por empréstimo) e o jovem Roony Bardghji (Copenhagen), mas enfrenta dificuldades para inscrever todos os atletas na competição por questões administrativas.

Até a véspera do jogo, Rashford e Joan García eram os únicos reforços com liberação encaminhada, segundo o presidente Joan Laporta. O goleiro Szczesny, por sua vez, ainda não deve estar disponível para a estreia.

O adversário Mallorca terminou a última LaLiga na 10ª colocação e busca uma campanha mais sólida em 25/26. Um dos destaques da equipe para a nova temporada é o meia Pablo Torre, de 22 anos, ex-Barcelona.

