Bayern de Munique bate PSG e é campeão europeu

O alemão Bayer de Munique sagrou-se campeão pela sexta vez na Liga de Campeões da Europa neste domingo (23), após vencer por 1X0 o jogo contra Paris Saint-Germain.



A final da UEFA que ocorreu no Estádio da Luz, em Lisboa teve o primeiro gol aos 8 minutos do segundo tempo.



O autor do gol do Bayer foi o ponta esquerda Kingsley Coman que recebeu um cruzamento e marcou.



O jogo teve um acréscimo de 5 minutos, mas o time francês não teve chance. Com isso Bayern de Munique pela sexta vez é o campeão europeu, enquanto o PSG chegou à sua primeira final.

A presença de dois craques, o brasileiro Neymar e o francês Mbappé, não foram suficientes para superar o melhor conjunto do time alemão.













