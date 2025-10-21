Bayer Leverkusen recebe o PSG pela Champions League nesta terça-feira; saiba onde assistir

O Bayer Leverkusen e o Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira (21), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), na BayArena, em Leverkusen, pela terceira rodada da Champions League.

A partida terá transmissão do SBT, TNT e do Max (streaming).

Atual campeão europeu, o PSG vive ótimo momento na competição: venceu as duas primeiras partidas — 4 a 0 sobre a Atalanta, em casa, e 2 a 1 contra o Barcelona, fora, e ocupa a terceira colocação na tabela geral, atrás apenas de Bayern de Munique e Real Madrid pelo saldo de gols.

O técnico Luis Enrique terá boas notícias para o confronto. O zagueiro Marquinhos e o atacante Ousmane Dembélé, recuperados de lesões musculares, voltam a ser relacionados. Na entrevista coletiva da véspera, o treinador celebrou os retornos, mas evitou confirmar se os dois começarão jogando.

Do outro lado, o Bayer Leverkusen tenta conquistar sua primeira vitória na Champions. A equipe soma dois empates — 2 a 2 com o Copenhagen, fora, e 1 a 1 com o PSV Eindhoven, em casa — e ocupa apenas o 25º lugar geral na competição, com dois pontos.

