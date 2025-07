Bia Haddad cai diante de 110ª do mundo em Wimbledon; João Fonseca avança à terceira rodada

A brasileira Bia Haddad Maia deu adeus à disputa da chave de simples de Wimbledon nesta quarta-feira (2).

Atual número 20 do ranking mundial, Bia foi superada pela húngara Dalma Galfi, número 110, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1, em partida válida pela segunda rodada do Grand Slam inglês.

Bia começou bem o jogo e teve chances de quebrar o saque da adversária no primeiro set, mas não conseguiu aproveitar. Após perder o próprio serviço no game seguinte, conseguiu se recuperar no momento decisivo: devolveu a quebra quando Galfi sacava para fechar em 5/4 e levou a disputa para o tiebreak.

Apesar da reação, a brasileira cometeu erros na reta final e perdeu o desempate por 9/7. A derrota no primeiro set afetou o desempenho de Bia, que teve dificuldades no segundo, sofreu duas quebras consecutivas e não conseguiu reverter o placar.

A húngara fechou a parcial em 6/1 e garantiu a vaga na próxima fase.

Apesar da eliminação nas simples, Bia ainda segue viva no torneio nas duplas. Ainda nesta quarta-feira, ela retorna à quadra ao lado da alemã Laura Siegemund para enfrentar as americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

João Fonseca faz história e avança à terceira rodada

Enquanto Bia se despede da grama de Londres, João Fonseca venceu o americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, em 3h13min de partida, e avançou à terceira rodada de Wimbledon.

Com o feito, Fonseca se tornou o mais jovem tenista a chegar a essa fase na chave masculina do torneio desde 2011, quando o alemão Bernard Tomic, com 18 anos e oito meses, chegou até as quartas de final.

Além disso, Fonseca é o primeiro brasileiro a atingir a terceira rodada em Wimbledon desde Thomaz Bellucci, em 2010. O resultado também iguala sua melhor campanha em torneios de Grand Slam, alcançada recentemente em Roland Garros.

O brasileiro começou Wimbledon como o número 54 do mundo e agora enfrentará, nesta sexta-feira (5), o chileno Nicolas Jarry, ex-top 20 e atual número 143 do ranking, que vem de vitória sobre o americano Learner Tien por 3 sets a 0.

Se continuar avançando, João Fonseca poderá cruzar nas oitavas de final com Lehecka ou Norrie; nas quartas, com Alcaraz ou Rublev; na semifinal, com Fritz; e em uma eventual final, com nomes como Sinner, Djokovic ou Draper.

