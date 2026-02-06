Menu
Esportes

Bia Haddad crava 1ª vitória de 2026 em classificatório do WTA de Doha

Nesta sexta (6) também tem estreia do Brasil na Copa Davis, às 21h

06 fevereiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Bia Haddad começa bem a competiçãoBia Haddad começa bem a competição   (Reuters/David W Cerny)

A sexta (6) começou bem para a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia que cravou a primeira vitória na temporada, no qualifier (classificatório) do WTA 1000 de Doha (Catar). Com direito a bicicleta (triunfo com um duplo 6/0), a paulistana número 68 do mundo despachou a anfitriã Mubaraka Al-Maimi (sem ranking no tênis profissional) – a atleta cataria jogou à convite da organização do torneio. O triunfo pôs fim a uma sequência de três derrotas de Bia em estreias no início do ano (WTA de Adelaide, Aberto da Austrália e WTA de Abu Dhabi).

Em busca de vaga na chave principal do WTA de Doha, Bia volta à quadra às 5h (horário de Brasília) deste sábado (7) contra a russa Anastasia Zakharova (107ª no ranking), que bateu a austríaca Julia Grabher (78ª).

Quinteto brasileiro estreia às 21h na Copa Davis

De olho na fase final da Copa Davis, principal competição internacional entre nações, a equipe brasileira inicia os qualifiers (fase classificatória) contra o anfitrião Canadá, às 21h desta sexta (6), na cidade de Vancouver. A Amarelinha entrará em quadra sem o número 34 do mundo, o carioca João Fonseca, e também sem a dupla de Marcelo Melo com Fernando Romboli, que encerram a parceria no mês passado. Do lado canadense os desfalques serão Felix Auger-Aliassime (8º no ranking)  e Denis Shapovalov (25º).

O quinteto brasileiro, comandado pelo técnico Jaime Oncins, é formado por João Lucas Reis, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Orlando Luz.  Nesta sexta (6) ocorrerão dois jogos de simples e no sábado (7), a partir das 16h, haverá partida de duplas e também de simples. Se ao final dos quatros jogos houver empate, será realizado um embate de simples para definir o vencedor.

A fase classificatória (qualifiers) abrange duas fases eliminatórias. Quem levar a melhor no duelo Brasil x Canadá terá pela frente o vencedor do confronto entre França e Eslováquia. Outros 22 países disputam concomitantemente os qualifiers, nos seguintes duelos: Chile x Sérvia; Alemanha x Peru; Croácia x Dinamarca; Equador x Austrália; Noruega x Grã-Bretanha; Bulgária x Bélgica; Japão x Áustria; Índia x Países Baixos; República da Coreia x Argentina; Hungria x Estados Unidos; e República Tcheca x Suécia.

Brasileiros e canadenses já se enfrentaram seis vezes em Copa América: foram quatro vitórias da Amarelinha contra duas dos adversários. Os melhores desempenhos do Brasil na Copa Davis ocorreram em 1992 e 2000, quando o país se despediu nas semifinais.

