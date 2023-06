Bia Haddad enfrenta Swiatek, campeã em Roland Garros nesta quinta-feira

Primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam na Era Aberta do tênis, que começou em 1968, Bia Haddad pode entrar no top 10 do ranking da WTA na oitava posição se conseguir vaga na final da Slam.



Bia precisará vencer a atual campeã de Roland Garros. Swiatek é a número 1 do ranking da WTA e conquistou o Grand Slam duas vezes, em 2020 e 2022. Ela também tem um título do US Open, em 2022. A polonesa ainda não perdeu set na atual campanha.



O jogo entre Bia Haddad e Iga Swiatek será o segundo na quadra Philippe-Chatrier nesta quinta-feira (8) às 11h15 (Horário de MS). A partida pode ser acompanhada pelo sportv 3, ESPN e Star+



Este será o segundo duelo entre Bia Haddad e Swiatek na história. No primeiro, a brasileira venceu por 2 sets a 1, na terceira rodada do WTA 1000 de Toronto, em 2022. A partida foi disputada em quadra dura, diferente do saibro de Roland Garros.



