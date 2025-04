Bia Haddad quebra jejum de três meses e vence no WTA 1000 de Madri

A tenista brasileira Bia Haddad Maia, de 28 anos, voltou a vencer uma partida após mais de três meses, ao superar a americana Bernarda Pera por 2 sets a 1 e avançar no WTA 1000 de Madri.

Na próxima fase, Bia vai encarar a suíça Belinda Bencic, pela terceira rodada do torneio.

A brasileira precisou tirar 'coelhos da cartola', pois saiu atrás no confronto, mas conseguiu reagir e virar o duelo para garantir a classificação.

A última vitória da brasileira em disputas de simples havia sido no Australian Open, quando venceu a russa Erika Andreeva, no dia 16 de janeiro de 2025.

Além da eliminação no Australian Open, Bia Haddad havia perdido em seu primeiro compromisso nos WTA 500 de Stuttgart e de Mérida e nos WTA 1000 de Miami, Indian Wells, Dubai e Catar. Ela também acumulou duas derrotas pela Copa Billie Jean King.

