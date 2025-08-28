Bia Haddad vence e avança à terceira rodada do US Open

Única representante do Brasil nas chaves de simples após a eliminação de João Fonseca, Bia Haddad confirmou o favoritismo e garantiu vaga na terceira rodada do US Open nesta quinta-feira (28).

A número 22 do ranking mundial derrotou a suíça Viktorija Golubic (72ª) com parciais de 6/1 e 6/4, em uma atuação sólida e confiante.

Diferente da estreia marcada por nervosismo e momentos de irritação, a paulista dominou desde o início com golpes potentes de forehand e boa consistência mental.

“Foi uma ótima partida mental para mim. Eu sabia que seria difícil, mas hoje estava mais forte mentalmente. Fico feliz de poder jogar ainda melhor na próxima rodada”, avaliou após a vitória.

Na próxima fase, Bia terá pela frente a grega Maria Sakkari, ex-top 3 do mundo e atual 64ª colocada no ranking.

