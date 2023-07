Bia Haddad vence Putintseva de virada no Tênis

Nesta quarta-feira (5), a tenista brasileira demorou para engrenar, mas superou a casaque Yulia Putintseva, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/4, em 2h08min de confronto, em Londres. Número 1 do Brasil e 13ª do mundo, Bia deveria ter estreado na terça. Porém, a chuva vem atrapalhando a programação nestes primeiros dias de Wimbledon. Sua partida foi adiada para esta quarta e contou com duas paralisações novamente por causa do mau tempo.

A presença da brasileira no Grand Slam britânico chegou a virar um incógnita na semana passada, quando ela abandonou o Torneio de Eastbourne devido a dores musculares na parte de trás do joelho direito. Nesta quarta, ele esteve em quadra por mais de duas horas e não demonstrou sinais de dor. Sua próxima adversária na chave será a romena Jaqueline Cristian, atual 133ª do mundo, mas já foi 58ª no início de 2022. Elas nunca se enfrentaram no circuito. A tenista da Romênia eliminou nesta quarta a italiana Lucia Bronzetti por 6/3 e 6/4.

A brasileira tenta repetir na grama de Londres o que fez no saibro de Paris, no mês passado. Em Roland Garros, a brasileira surpreendeu as rivais e alcançou a semifinal, se tornando a primeira brasileira a alcançar tal fase na chave de simples de um Grand Slam na Era Aberta do tênis, iniciada em 1968.

O Jogo:

Após ter seu jogo de estreia adiado na terça, Bia voltou a sofrer com a chuva nesta quarta. Em quadra, ela e sua adversária puderam jogar por apenas 20 minutos até a primeira interrupção. A tenista do Casaquistão começou melhor, faturou uma quebra de saque e abriu 4/1 no placar. A retomada da partida durou apenas dois games. A chuva voltou a paralisar o confronto, desta vez por cerca de 40 minutos. Putintseva seguiu melhor neste retorno à quadra e fechou o set inicial. Mais uma vez, Bia saía atrás no placar, algo recorrente em sua campanha em Roland Garros e na preparação na grama para Wimbledon.

O segundo set contou com um cenário completamente diferente. Bia elevou seu nível e massacrou a rival. Sem ceder um game sequer à casaque, a brasileira obteve 15 bolas vencedoras, contra apenas três da adversária. E anotou 30 pontos, diante de apenas 12 da oponente. O confronto, então, foi decidido no terceiro set. Bia manteve o bom ritmo, enquanto a rival tinha dificuldades para reagir e seguia cometendo erros não forçados. A brasileira aproveitou o momento favorável e obteve a primeira quebra do set no quarto game: 3/1. Putintseva, no entanto, reagiu e devolveu a quebra e buscou a igualdade em 4/4.

